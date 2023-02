Miriam Leone al naturale su Instagram: “Mostrarmi così mi dà forza e libertà” (Di sabato 25 febbraio 2023) Ci vuole sacrificio per tenersi in forma, qualche rinuncia e un po’ di sudore tra un esercizio e l’altro. Certo, quando c’è lo zampino di Madre Natura parti avvantaggiata, ma non per questo è scontato avere il “coraggio” (tra virgolette) di mostrarsi per come si è. Senza trucco e senza inganno, così Miriam Leone è tornata a condividere su Instagram un selfie al naturale che è il pretesto per una riflessione più profonda. Perché puoi essere la donna più bella e desiderata del mondo, ma ciò non cancella paure e insicurezze e la splendida Miriam ci ricorda una cosa importantissima: il senso di libertà che dà la consapevolezza di sé. Miriam Leone, selfie al naturale su Instagram Era da diverso tempo che ... Leggi su dilei (Di sabato 25 febbraio 2023) Ci vuole sacrificio per tenersi in forma, qualche rinuncia e un po’ di sudore tra un esercizio e l’altro. Certo, quando c’è lo zampino di Madre Natura parti avvantaggiata, ma non per questo è scontato avere il “coraggio” (tra virgolette) di mostrarsi per come si è. Senza trucco e senza inganno,è tornata a condividere suun selfie alche è il pretesto per una riflessione più profonda. Perché puoi essere la donna più bella e desiderata del mondo, ma ciò non cancella paure e insicurezze e la splendidaci ricorda una cosa importantissima: il senso diche dà la consapevolezza di sé., selfie alsuEra da diverso tempo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JMCLuigi : Ultimo post Instagram di Miriam Leone. - giuseppesfrego2 : Passione, sacrificio e sudore. E del perché mostrarsi (anche!) senza trucchi e senza pieghe e senza artifici...Miri… - mardi_bum : Questo mi dice che la foto di Miriam Leone in doccia sarebbe più bella se ci fossi io al suo posto e pensa che dopo… - CineGiornale1 : Scandalo Miriam Leone | Dopo la diretta esplode il caso nazionale: rissa davanti a tutti - BackstageFilm71 : #CuriositàCinema NON CE LO DICONO segni zodiacali e mondo cinema miriam leone non è leone ma ariete tea leoni non… -