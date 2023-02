Minor numero di morti per Covid da quando è iniziata la pandemia, Bassetti: “Obiettivo raggiunto solo grazie ai vaccini” (Di sabato 25 febbraio 2023) GENOVA – “Nonostante una modalità di conteggio che non ho mai condiviso, la settimana appena conclusa è stata quella con il Minor numero di morti per Covid da quando è iniziata la pandemia. Abbiamo raggiunto questo Obiettivo solo grazie ai vaccini e alle conoscenze scientifiche. Vittoria!”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il medico infettivologo Matteo Bassetti (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 febbraio 2023) GENOVA – “Nonostante una modalità di conteggio che non ho mai condiviso, la settimana appena conclusa è stata quella con ildiperdala. Abbiamoquestoaie alle conoscenze scientifiche. Vittoria!”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il medico infettivologo Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NLiuck : RT @ProfMBassetti: Nonostante una modalità di conteggio che non ho mai condiviso, la settimana appena conclusa è stata quella con il minor… - Valerio_Brinato : RT @ProfMBassetti: Nonostante una modalità di conteggio che non ho mai condiviso, la settimana appena conclusa è stata quella con il minor… - Lopinionista : Minor numero di morti per Covid da quando è iniziata la pandemia, Bassetti: 'Obiettivo raggiunto solo grazie ai vac… - gianluigidellac : RT @ProfMBassetti: Nonostante una modalità di conteggio che non ho mai condiviso, la settimana appena conclusa è stata quella con il minor… - franco_sala : RT @ProfMBassetti: Nonostante una modalità di conteggio che non ho mai condiviso, la settimana appena conclusa è stata quella con il minor… -