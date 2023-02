Minghella a Fiorucci sulle mangiaplastica di Santa Marinella | ' Sanremo lo ha svegliato'

(Di sabato 25 febbraio 2023) 'Finito, è iniziato il carosello di paese.primo cantante in gara con la macchina mangia plastica. Leggo la denuncia di Francescoche, dal 2019, si è accorto oggi che c'è una macchina mangia " plastica in piazza Civitavecchia che da qualche tempo non è più funzionante, ed ha anche ragione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0766news_TripTv : ?? Macchina mangiaplastica, botta e risposta tra Fiorucci e Minghella ???? Leggi l'articolo ?? - 0766news_TripTv : ?? Macchina mangia plastica, Minghella replica a Fiorucci ???? Leggi l'articolo ?? -

'Finito Sanremo, è iniziato il carosello di paese.primo cantante in gara con la macchina mangia plastica. Leggo la denuncia di Francescoche, dal 2019, si è accorto oggi che c'è una macchina mangia " plastica in piazza Civitavecchia che da qualche tempo non è più funzionante, ed ha anche ragione, a dire il vero ma quello che ...'Finito Sanremo, è iniziato il carosello di paese.primo cantante in gara con la macchina mangia plastica. Leggo la denuncia di Francescoche, dal 2019, si è accorto oggi che c'è una macchina mangia " plastica in piazza Civitavecchia che da qualche tempo non è più funzionante, ed ha anche ragione, a dire il vero ma quello che ...

Minghella a Fiorucci sulle mangiaplastica di Santa Marinella ... TerzoBinario.it

Santa Marinella, manifestazione per il 25 aprile al Parco della ... TRC Giornale

Il Giffoni Film Festival 2022 presenta i suoi primi ospiti - MetroNews Metro

Santa Marinella punta sul rilancio dell'agricoltura: i terreni della ... Civonline