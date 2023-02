Minacce a Romei | la Samp risponde | «Indignati da questo atto»

(Di sabato 25 febbraio 2023), ladoriadopo il ritrovamento di una testa di maiale davanti la sede del club Con un comunicato, ladoria ha risposto alleall’indirizzo di Antonio, vicepresidente del club. IL COMUNICATO – L’U.C.doria esprime profondi sdegno e indignazione di fronte all’ennesimo graveintimidatorio avvenuto nella mattinata odierna presso la sede sociale di piazza Borgo Pila. La società sottolinea che qualsiasi tipo di attacco a un membro del Consiglio di Amministrazione rappresenta un attacco a tutti i suoi componenti, al loro operato e alla serietà e all’abnegazione con la quale hanno approcciatoimportante incarico. Fin dalla sua nomina il CdA ha operato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Sampdoria, minacce di morte davanti alla sede. Recapitata una testa di maiale: ' Massimo #Ferrero, Antonio… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++#Sampdoria, minacce di morte davanti alla sede. Recapitata una testa di maiale: ' Massimo #Ferrero, Antonio #Romei, l… - no_Alphy : RT @sportface2016: +++#Sampdoria, minacce di morte davanti alla sede. Recapitata una testa di maiale: ' Massimo #Ferrero, Antonio #Romei, l… - CalcioNews24 : La #Sampdoria risponde alle minacce verso #Romei - FcInterNewsit : Sampdoria, testa di maiale e minacce a Ferrero e Romei. Il club: 'Profondo sdegno e indignazione' -

L'inquietante scatola era accompagnata da un biglietto discritto in stampatello: ' Massimo Ferrero , Antonio, le prossime teste saranno le vostre'. Caos Juventus, ora tocca alle altre: ...'Ho ricevutodi morte' leggi anche Sampdoria, testa maiale davanti alla sede ea Ferrero ePotter, 47 anni, è padre di tre figli. A inizio settembre è stato 'strappato' al ...

Sampdoria, testa maiale davanti alla sede e minacce a Ferrero e Romei Sky Tg24

Sampdoria, una testa di maiale davanti alla sede della società ... Sport Fanpage

Sampdoria, testa maiale davanti alla sede e minacce a Ferrero e Romei, le prossime saranno le vostre Sportpress24.com

Sampdoria, testa di maiale davanti alla sede della società: minacce a Ferrero e Romei Telenord.it

Sampdoria, minacce con testa di maiale mozzata: nel mirino Ferrero ... Sampdoria News

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L’U.C. Sampdoria esprime profondi sdegno e indignazione di fronte all’ennesimo grave atto intimidatorio avvenuto nella mattinata odierna presso la sede sociale di piazza Borgo Pila. La società sottoli ...