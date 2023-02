Milano, non capisco come mai ci si affidi ancora a certi personaggi per gestire profughi e clochard (Di sabato 25 febbraio 2023) Ho scritto più di cinquecento articoli in questo mio spazio ed ho ricevuto una sola querela che, dopo sei anni in Appello, ho vinto con assoluzione perché la querela aveva addirittura un vizio di forma, nonostante fossi stato condannato in primo grado. Vi raccontai tutto il 6 maggio del 2022 dopo che la trasmissione Fuori dal coro si interessò alla vicenda di un finto frate, Clemente Moriggi, che imperversava nonostante frate più non fosse anche grazie ai miei articoli di denuncia che cercò di fermare. Ed allora continuo a denunciare la mia indignazione, come ho fatto all’Arcivescovo di Milano che mi aveva scritto in data 13 giugno 2022 dopo averlo incontrato: “Ribadisco di non avere competenza, né potere, né autorità per intervenire sulla questione. Ho chiesto qualche informazione mi è stato detto che l’acquisto di un altro immobile è motivato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Ho scritto più di cinquecento articoli in questo mio spazio ed ho ricevuto una sola querela che, dopo sei anni in Appello, ho vinto con assoluzione perché la querela aveva addirittura un vizio di forma, nonostante fossi stato condannato in primo grado. Vi raccontai tutto il 6 maggio del 2022 dopo che la trasmissione Fuori dal coro si interessò alla vicenda di un finto frate, Clemente Moriggi, che imperversava nonostante frate più non fosse anche grazie ai miei articoli di denuncia che cercò di fermare. Ed allora continuo a denunciare la mia indignazione,ho fatto all’Arcivescovo diche mi aveva scritto in data 13 giugno 2022 dopo averlo incontrato: “Ribadisco di non avere competenza, né potere, né autorità per intervenire sulla questione. Ho chiesto qualche informazione mi è stato detto che l’acquisto di un altro immobile è motivato dal ...

