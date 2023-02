Milano-Cortina, 180 mln a Santa Giulia per palazzetto e case (Di sabato 25 febbraio 2023) Si potrebbe sbloccare a breve la contesa tra le banche per la realizzazione del progetto Milano Santa Giulia, che comprende il palazzetto dello Sport da 16mila persone che alle Olimpiadi invernali del 2026 dovrà ospitare le gare di hockey su ghiaccio. Lo riporta La Repubblica, spiegando che negli ultimi mesi la situazione si era complicata, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 febbraio 2023) Si potrebbe sbloccare a breve la contesa tra le banche per la realizzazione del progetto, che comprende ildello Sport da 16mila persone che alle Olimpiadi invernali del 2026 dovrà ospitare le gare di hockey su ghiaccio. Lo riporta La Repubblica, spiegando che negli ultimi mesi la situazione si era complicata, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

