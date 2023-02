Milano, associazioni e sindacati in piazza per la pace: “Dicevano che l’invio di armi avrebbe fermato la guerra, è successo il contrario” (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina anche Milano è scesa in piazza per chiedere il cessate il fuoco e l’avvio delle trattative diplomatiche per porre fine al conflitto. Una manifestazione promossa da “Europe for peace”, la rete a cui aderiscono Anpi, Cgil, Cisl, Uil, Emergency e altre associazioni. “Si deve fermare questa escalation, questa guerra non finirà mai con la vittoria di una delle due parti”, ha detto dal palco il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, prendendo la parola a nome dell’intera rete Europe for peace. Stop all’invio di armi a Kiev e via ai negoziati, è la richiesta. “Non rassegnamoci alle scelte dell’Unione Europea e del Governo italiano, per questo siamo qui oggi”, ha aggiunto Pagliarulo citando come positive le recenti proposte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina ancheè scesa inper chiedere il cessate il fuoco e l’avvio delle trattative diplomatiche per porre fine al conflitto. Una manifestazione promossa da “Europe for peace”, la rete a cui aderiscono Anpi, Cgil, Cisl, Uil, Emergency e altre. “Si deve fermare questa escalation, questanon finirà mai con la vittoria di una delle due parti”, ha detto dal palco il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, prendendo la parola a nome dell’intera rete Europe for peace. Stop aldia Kiev e via ai negoziati, è la richiesta. “Non rassegnamoci alle scelte dell’Unione Europea e del Governo italiano, per questo siamo qui oggi”, ha aggiunto Pagliarulo citando come positive le recenti proposte di ...

