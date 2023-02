Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Ora è pronto, potrebbe giocare” (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere in campo Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere in campo Zlatan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Milan, #Pioli: '#Maignan sta bene e domani giocherà'+++ #MilanAtalanta - AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - SempreMilanit : ? Le probabili formazioni #Milan #SempreMilan - MilicBobo : @Corriere Certo a 60 anni sarà pronto per giocare ...pioli ma come cazzo pensi ??milan perché continui a pagare una mummia come Ibra? -