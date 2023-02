Milan, Pioli: “Maignan sta meglio, domani giocherà” (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa anche di Mike Maignan Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa anche di Mike

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Milan, #Pioli: '#Maignan sta bene e domani giocherà'+++ #MilanAtalanta - AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - MaStep92__ : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in squadra mercoledì. Florenzi sta meglio ma… - ReadyPlayer1___ : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in squadra mercoledì. Florenzi sta meglio ma… -