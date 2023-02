Milan, Maignan torna titolare: i meme più divertenti sui social (Di sabato 25 febbraio 2023) L'annuncio è arrivato direttamente da Stefano Pioli: Mike Maignan contro l'Atalanta tornerà il portiere titolare del Milan 161 giorni dopo l'infortunio ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) L'annuncio è arrivato direttamente da Stefano Pioli: Mikecontro l'Atalanta tornerà il portieredel161 giorni dopo l'infortunio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Evento Fondazione #Milan con tutta la squadra rossonera #Maignan #Giroud #Tomori #Bennacer #Adli - sportface2016 : +++#Milan, #Pioli: '#Maignan sta bene e domani giocherà'+++ #MilanAtalanta - AntoVitiello : Ottime notizie per #Maignan, oggi tutto in gruppo. Anche #Florenzi oggi in gruppo, #Bennacer e #Calabria personalizzato sul campo #Milan - orizzonte_oriz : @gilardisil @stefymigliori Ritorna il figliol prodigo! ?? Milan, Pioli lancia la ?? in conferenza: 'Domani gioca Ma… - Corriere : Maignan si riprende il Milan, sarà titolare contro l’Atalanta. Pioli: «Era un leone in gabbia» -