Milan-Atalanta | Pioli | “Non so chi farà male prima | loro sono organizzati”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la sfida del campionato di Serie A contro il Milan. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Ruggeri

Verso Milan-Atalanta, il bilancio assoluto dei rossoneri contro i bergamaschi Milan News

Atalanta, i convocati per il Milan: assenti Zapata, Pasalic, Hateboer e Demiral Milan News

Milan-Atalanta: la conferenza di Gasperini Fantacalcio ®

Atalanta, Gasperini: "Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sarà una grande cornice quella di domenica al Dall'Ara per l'arrivo dell'Inter, a soli duemila biglietti dal tutto esaurito (per ora 28mila), come riportato quest'oggi dal ...Serie A . Come era prevedibile, Pasalic non è stato convocato per il match di domenica 26 febbraio (ore 20,45) a San Siro contro il Milan. Mister Gasperini dovrebbe presentare un’Atalanta con il tride ...