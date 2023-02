Milan-Atalanta, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Milan, dopo aver ritrovato un po’ di continuità con risultati importanti, si prepara a una nuova sfida contro l’Atalanta nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I Campioni d’Italia vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato contro una squadra che è diretta rivale nella corsa alla Champions League. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Il, dopo aver ritrovato un po’ di continuità con risultati importanti, si prepara a una nuova sfida contro l’nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I Campioni d’Italia vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato contro una squadra che è diretta rivale nella corsa alla Champions League. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club,TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

