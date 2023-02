Milan-Atalanta | Gasperini | “Giocare contro i campioni d’Italia è sempre una motivazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023) “in carica è una grande, non solo per la classifica. È una partitauna squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare in passato”. Lo ha detto il tecnico dell’Gian Pieroin vista del matchildi Stefano Pioli. Una sfida che ai bergamaschi serve per ripartire dopo la sconfitta col Lecce: “Uno stop che ci ha dato fastidio. Ma adesso dobbiamoil, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione”. Sui prossimi avversari: “Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo ...