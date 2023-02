Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Adani: “Il successo contro il Tottenham certifica il lavoro di Pioli” #SempreMilan #ACMilan #Milan - dbigmark : RT @MilanNewsit: Adani: 'Il simbolo del Milan dopo l'andata con il Tottenham? Thiaw' - PianetaMilan : Adani sulla Champions: “Milan e Inter ancora in bilico” - micum96 : @presidentegoat Piuttosto lo farei notare a chi prova a far passare che la rosa del Milan sia stata costruita con 2… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Adani: 'Il simbolo del Milan dopo l'andata con il Tottenham? Thiaw' -

...del percorso delle squadre italiane in Champions League Daniele, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del percorso delle squadre italiane in Champions League. PAROLE - "Ilè ...Commenta per primo Lele, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, non ha dubbi su chi indicare simbolo della vittoria delsul Tottenham: 'Dico Thiaw, che è la grande novità in difesa'.

Adani: "Il simbolo del Milan dopo l'andata con il Tottenham Thiaw" Milan News

Champions, il parere di Adani: "Il Milan ha il compito più difficile: i quarti sarebbero un successo" Milan News

Milan, Adani: “Il successo contro il Tottenham certifica il lavoro di Pioli” Pianeta Milan

Milan, Adani: “Al ritorno, mi aspetto un Tottenham diverso” Pianeta Milan

Adani sul Milan: 'Ecco chi è il simbolo della vittoria sul Tottenham' Calciomercato.com

ForzAzzurri.net - Lele Adani sulle ambizioni europee del Napoli di Spalletti Lele Adani ha rialasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Nel corso del suo intervento ...Il problema è quando nei tre centrali e i due esterni non accompagni bene, ma non è il caso della squadra di Inzaghi. L’Inter la partita l’ha fatta bene, non è scontato perché il Porto è una squadra s ...