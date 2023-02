Migranti nave ong spagnola ha attraccato al porto di Ortona

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 25 febbraio 2023) Chieti - Haintorno a mezzanotte e mezza aldila "Aita Mari" della OngSM, è subito salito a bordo il personale della Usmaf (Unità Sanitaria Marittima di Frontiera) per un primo screening sulle condizioni di salute dei 38salvati al largo di Lampedusa. Tutto il gruppo resterà nel territorio abruzzese, come hanno di nuovo confermato fonti della prefettura di Chieti. Le prime a scendere sono state due mamme con i piccoli di 7 mesi e due anni. A quanto si è appreso quasi tutti iprovengono dalla Nuova Guinea, un paio dal Senegal. Il sindaco diLeo Castiglione ha sottolineato il "massimo impegno della Protezione Civile per accogliere gli immigrati che speriamo stiano tutti in buona salute e possano giungere senza ...