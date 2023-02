Migranti: Geo Barents ferma 20 giorni e multa salata. L’accusa: non ha acceso la scatola nera (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ha dato informazioni alle autorità italiane quando ha saputo che era stata destinata al porto di Ancona. In sostanza non avrebbe attivato la scatola nera: che sulle navi si chiama Voyage date recorder (Vdr) e raccoglie le informazioni su posizione, velocità, direzione, allarmi di bordo, oltre a registrare tutte le conversazioni che avvengono sul ponte di comando e via radio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ha dato informazioni alle autorità italiane quando ha saputo che era stata destinata al porto di Ancona. In sostanza non avrebbe attivato la: che sulle navi si chiama Voyage date recorder (Vdr) e raccoglie le informazioni su posizione, velocità, direzione, allarmi di bordo, oltre a registrare tutte le conversazioni che avvengono sul ponte di comando e via radio L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il governo ha bloccato la nave di Medici Senza Frontiere che soccorre i migranti - localteamtv : Migranti, Geo Barents ad Augusta in fermo amministrativo per decreto ONG #geobarents #medicisenzafrontiere… - localteamtv : Migranti, fermo amministrativo e multa per la Geo Barents, in rada al porto di Augusta #medicisenzafrontiere… - PaoloMatrix55 : Migranti, multa e fermo per la Geo Barents - me_desaparecido : RT @byoblu: Il decreto sull'immigrazione è stato approvato ed è legge. Primo provvedimento, con fermo di 20 giorni per la nave. La linea de… -