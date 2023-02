Migranti | Casarini di Mediterranea Saving Humans | “Il fermo di Geo Barents è un vigliacco atto di ritorsione”

Leggi su tag24

(Di sabato 25 febbraio 2023), ildella Geocontinua a far discutere. Dopo l’approvazione del “decreto Piantedosi” è arrivato il primoamministrativo per una nave di una organizzazione non governativa. L’imbarcazione di Medici Senza Frontiere è stata trattenuta nel porto d’Ancona con l’escamotage di un cavillo burocratico e dovrà rimanere ferma per venti giorni. Oltre al ... TAG24.