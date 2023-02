Michigan: tempesta di ghiaccio, oltre 450.000 persone senza elettricità (Di sabato 25 febbraio 2023) In Michigan, una tempesta di ghiaccio ha lasciato oltre 450mila persone senza elettricità. Questa settimana le tempeste invernali hanno colpito duramente anche la costa occidentale degli USA, dalla California meridionale fino a Portland, Oregon. tempesta di ghiaccio in Michigan Una tempesta di ghiaccio ha attraversato il Michigan. La tempesta ha provocato temperature gelide e ha Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 febbraio 2023) In, unadiha lasciato450mila. Questa settimana le tempeste invernali hanno colpito duramente anche la costa occidentale degli USA, dalla California meridionale fino a Portland, Oregon.diinUnadiha attraversato il. Laha provocato temperature gelide e ha

