Michelle Hunziker, la madre Ineke regina della fashion week. Il suo segreto è: 'Un bicerin di vino' (Di sabato 25 febbraio 2023) Mamma, nonna e, a breve, bisnonna. La madre di Michelle Hunziker è in grande forma, tanto da essere eletta dalla showgirl svizzera come 'Altro che fashion week, io la mia fashion week la faccio qua ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) Mamma, nonna e, a breve, bisnonna. Ladiè in grande forma, tanto da essere eletta dalla showgirl svizzera come 'Altro che, io la miala faccio qua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioBo6 : Michelle Hunziker, Ramazzotti rivela: 'Ha preso due cinture...' - massimi89529615 : Hunziker e Ramazzotti, indizi clamorosi: 'Nuovo amore? Non...' - vioricagrecu_m : Dai un'occhiata al video di Michelle Hunziker Fanpage! #TikTok - massimi89529615 : Michelle Hunziker, scollatura abissale: roba da censura su Canale 5 - ClaudioBo6 : Michelle Impossible, 'cosce di fuori', 'il c***o': vergogna in diretta -