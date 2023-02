“Mi sono ammalato per colpa dello smog”: cittadino lombardo fa causa al Comune di Milano e alla Regione (Di sabato 25 febbraio 2023) Bronchite acuta, irritazione agli occhi ed alla mucosa nasale e faringea: un cittadino lombardo fa causa alla Regione e al Comune di Milano affermando di essersi ammalato per colpa dello smog presente nel capoluogo. La corte di Cassazione si è infatti pronunciata su una vicenda di competenze venutasi a creare in seguito all’esposto dell’uomo, che lamenta livelli di inquinamento troppo alti rispetto a quelli fissati dalla normativa “a tutela della salute umana”. L’azione legale avviata dal cittadino era già passata per un giudice civile e poi rimbalzata, su decisione del Tribunale di Milano, al Tar della Lombardia. Spetterà infine ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) Bronchite acuta, irritazione agli occhi edmucosa nasale e faringea: unfae aldiaffermando di essersiperpresente nel capoluogo. La corte di Cassazione si è infatti pronunciata su una vicenda di competenze venutasi a creare in seguito all’esposto dell’uomo, che lamenta livelli di inquinamento troppo alti rispetto a quelli fissati dnormativa “a tutela della salute umana”. L’azione legale avviata dalera già passata per un giudice civile e poi rimbalzata, su decisione del Tribunale di, al Tar della Lombardia. Spetterà infine ...

