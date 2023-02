Mi fai pena | per questo Costanzo | il vip a cui ha salvato la vita

(Di sabato 25 febbraio 2023) Con Mauriziose ne è andato un pezzo importante della storia della televisione italiana. Venuto a mancare all'età di 84 anni, nessuno è rimasto indifferente dinanzi alla sua morte, soprattutto le persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui. C'è anche chi deve tanto della propria carriera a, come ad esempio Pupo, che ha scritto a Dagospia proprio per ricordare quanto Maurizio sia stato importante per lui. “Nel 1989 mi invitò per la prima volta al Teatro Parioli - ha esordito l'artista - prima di andare in scena mi ricevette nel suo camerino (mi dedicò giusto un paio di minuti), e mi disse di avermi into perché gli stavo simpatico e perché un po' gli facevo. Era uno dei momenti più bui della mia carriera e mi stavo giocando gli ultimi spiccioli rimasti al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antikimmichismo : @milivnkovic non sai niente di basket e metti i post su ig di doncic e di dallas ahahaha fai pena circa 8/10 - AlessandroEmi20 : @elio_vito 2 mesi che l'Italia è sotto scatto degli anarchici, vai a vedere l'episodio di Firenze che è tutto sotto… - MyItaly3 : @cipo48 @ManfrediPotenti Quanta pena mi fai! Click. - Balu875651831 : RT @vediunpoettino: @MarcoFattorini Della Palestina non frega niente, solo quello che indica il mainstream, vero? Fai pena! - IetaIe : @imyeais Meno male???? perché tu fai pena -

Con Maurizio Costanzo se ne è andato un pezzo importante della storia della televisione italiana. Venuto a mancare all'età di 84 anni, nessuno è rimasto indifferente dinanzi alla sua morte, ...... vivo mentre io vivevo ed ero doppia ed ero mia ed ero sua e non potevo più morire:, ucciderlo. ancora piccolo, scoprirà di essere destinato alla fine (E allora non ti innamori, non...

Costanzo, il vip a cui ha salvato la vita: "Mi fai pena, per questo..." Liberoquotidiano.it

"Fai pena!", "Sei patetico!": è guerra aperta sulle dimissioni del ... Giornale La Voce

Quando una persona viene denunciata per minacce cosa le succede La Legge per Tutti

"Ti uccido davanti a tuo figlio se non fai sesso con me": arrestato ... Prima Monza

Alfredo Cospito resta al 41 bis nel carcere di Opera MilanoToday.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...