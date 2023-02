Metro Porta Nuova: fermata metropolitana di Milano (Di sabato 25 febbraio 2023) Il quartiere di Porta Nuova, oggi al centro dell’attenzione a Milano, non sempre è stato così. In passato era caratterizzato da lotti vuoti e non asfaltati, spesso utilizzati come parchi giochi ambulanti. Situato geograficamente ai margini del centro cittadino, il quartiere era distaccato dal tessuto urbano della città. Tutto cambiò quando venne costruita una Nuova linea ferroviaria per sostituire la vecchia stazione di Piazza Garibaldi, insieme al cavalcavia Farini. Questo segnò l’inizio della trasformazione di Milano e della prospettiva attuale del quartiere. Tuttavia, i lavori di progettazione e costruzione sono ancora in corso, con ulteriori cambiamenti previsti per il futuro. La riqualificazione urbanistica di Porta Nuova rappresenta il recupero di un’identità ... Leggi su milano-notizie (Di sabato 25 febbraio 2023) Il quartiere di, oggi al centro dell’attenzione a, non sempre è stato così. In passato era caratterizzato da lotti vuoti e non asfaltati, spesso utilizzati come parchi giochi ambulanti. Situato geograficamente ai margini del centro cittadino, il quartiere era distaccato dal tessuto urbano della città. Tutto cambiò quando venne costruita unalinea ferroviaria per sostituire la vecchia stazione di Piazza Garibaldi, insieme al cavalcavia Farini. Questo segnò l’inizio della trasformazione die della prospettiva attuale del quartiere. Tuttavia, i lavori di progettazione e costruzione sono ancora in corso, con ulteriori cambiamenti previsti per il futuro. La riqualificazione urbanistica dirappresenta il recupero di un’identità ...

