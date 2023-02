Meteo: weekend perturbato con il vortice mediterraneo. Piogge e vento in arrivo (Di sabato 25 febbraio 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dopo il caldo anomalo e la stabilità degli ultimi giorni l’Italia si prepara a vivere una fase di tempo instabile o perturbato che avrà caratteristiche più invernali anche se non ovunque. L’artefice del cambiamento sarà un impulso di aria fredda di matrice artica marittima che si sta già mettendo in movimento dal Mar di Norvegia verso il Mare del Nord e raggiungerà l’Europa centrale entro sabato sera. A quel punto un vortice presente sulla Spagna farà da calamita per le correnti artiche costringendole a piegare verso ovest. Questa manovra farà si che tutta l’area depressionaria si sposti sul mediterraneo con nuova energia derivatagli dall’apporto freddo. Meteo SABATO 25 FEBBRAIO. Nord: Nuvoloso su Liguria, Emilia-Romagna, bassa Lombardia e Triveneto con ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il caldo anomalo e la stabilità degli ultimi giorni l’Italia si prepara a vivere una fase di tempo instabile oche avrà caratteristiche più invernali anche se non ovunque. L’artefice del cambiamento sarà un impulso di aria fredda di matrice artica marittima che si sta già mettendo in movimento dal Mar di Norvegia verso il Mare del Nord e raggiungerà l’Europa centrale entro sabato sera. A quel punto unpresente sulla Spagna farà da calamita per le correnti artiche costringendole a piegare verso ovest. Questa manovra farà si che tutta l’area depressionaria si sposti sulcon nuova energia derivatagli dall’apporto freddo.SABATO 25 FEBBRAIO. Nord: Nuvoloso su Liguria, Emilia-Romagna, bassa Lombardia e Triveneto con ...

