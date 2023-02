Meteo | nel week-end freddo e maltempo su tutta Italia

(Di sabato 25 febbraio 2023) Da domenica, iltornerà nella sua naturale condizione invernale. Al centro-nord arriva nuovamente anche la neve Unche è destinato a comparire nuovamente in. L’inverno torna nei prossimi giorni inla penisola. Il, infatti, ha evidenziato un vortice di aria artica che interesserà le regioni del Centro-Nord, mentre pioggia ecolpiranno le regioni del Centro-Sud. Dopo settimane di caldo e temperature primaverili, dunque, le condizioni climatiche peggioreranno in modo decisamente repentino. C’è spazio anche per il ritorno improvviso della neve. Dopo settimane di caldo anomalo, l’si ritrova a fare nuovamente i conti con il. Da domenica prossima, infatti, ci sarà un peggioramento drastico delle ...

Coperto o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse a carattere debole - moderato con associati locali rovesci. Quota neve in rapido abbassamentocorso della mattinata fino a quote collinari; non si esclude la possibilità di precipitazioni nevose fino alle pianure ma con bassa probabilità di accumulo. Le precipitazioni più intense saranno ...Ieri sera a Genova, in occasione della "Giornata di solidarietà per la pace" organizzatacentro di Genova a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, si è svolta una fiaccolata alla ...- ...

