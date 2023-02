Meteo domenica 26 febbraio: tornano le piogge (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Meteo di domenica 26 febbraio porta il ritorno delle piogge e l’abbassamento delle temperature. Quello che registreremo già a partire dalla giornata di domani, infatti, sarà un calo drastico per quanto riguarda le condizioni climatiche, con consistenti precipitazioni gran parte della nostra Penisola. Nubi e pioggia, in particolare, sono previste in gran parte delle ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ildi26porta il ritorno dellee l’abbassamento delle temperature. Quello che registreremo già a partire dalla giornata di domani, infatti, sarà un calo drastico per quanto riguarda le condizioni climatiche, con consistenti precipitazioni gran parte della nostra Penisola. Nubi e pioggia, in particolare, sono previste in gran parte delle ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ??Domenica #26febbraio ???????Neve a basse quote al centro-nord, venti forti temporali e mareggiate ????#AllertaGIALLA… - infoitinterno : Avviso di condizioni meteo avverse per vento e mare per tutta la giornata di domenica - Giusepp1926FNS : RT @ComuneNapoli: ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle 10 di domenica 26 febbraio e fino alle 10 di… - Simone8969 : RT @ComuneNapoli: ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle 10 di domenica 26 febbraio e fino alle 10 di… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Neve a bassa quota, temporali e venti di burrasca: leggi le previsioni per i prossimi giorni. -