Messa domenica 26 febbraio in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming

Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su TV2000 domenica 26 febbraio. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa Messa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19

IL PROGRAMMA COMPLETO
ore 07:00 – Santa Messa
ore 08:30 – Santa Messa
ore 18:00 – Rosario
ore 19:00 – Santa Messa
ore 20:00 – Il Santo Rosario

