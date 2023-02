Merida: Giorgi vola in semifinale, si ferma Cocciaretto (Di sabato 25 febbraio 2023) Una Camila Giorgi da paura ha centrato le semifinali del "Merida Open Akron" ( WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Una Camilada paura ha centrato le semifinali del "Open Akron" ( WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico.

