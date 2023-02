(Di sabato 25 febbraio 2023) “La figura delsarebbe una conquista per il nostro sistema sanitario nazionale”: chiede un ritorno all’antico, il sottosegretarioSalute Marcello, intervenendo Conferenza nazionale sulla Nutrizione, in corso al Ministero della Salute. Ladel sottosegretarioSalute“Quando andavo a scuola – osserva l’esponente di Fratelli d’Italia – ilandava a visitare tutti i bambini, verificandone le condizioni di salute. Naturalmente cinquant’anni fa nelle regioni del Sud, da cui provengo, la situazione era diversa da adesso, ma credo che, se avessimo disponibilità di medici, il ritorno della figura delsarebbe, oggi, una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Medico scolastico: la proposta di Gemmato piace ai pediatri. “Va reintrodotto, serve alla prevenzione”… - informatori_it : Secondo Gemmato è auspicabile un ritorno alla figura del #medico scolastico come “valore aggiunto per il nostro sis… - Giornaleditalia : Gemmato: 'Ritorno medico scolastico sarebbe carta vincente prevenzione' - orizzontescuola : Gemmato: “Sì alla reintroduzione del medico scolastico, importante promuovere stili di vita sani” - bragiu : RT @EleonoraEvi: #Congedomestruale scolastico: due giorni di assenza giustificata dopo aver presentato un certificato medico. Congedo mest… -

...legge per introdurre il congedo mestruale in ambitoe lavorativo , prevedendo rispettivamente fino a due giorni di assenza al mese giustificate previa presentazione di certificato, ...Il ddl è composto da tre articoli : il primo prevede la possibilità per chi presenta un certificatoall'inizio dell'annodi assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al ...

Medico scolastico: la proposta di Gemmato piace ai pediatri. "Va reintrodotto, serve alla prevenzione" Secolo d'Italia

Gemmato: "Ritorno medico scolastico sarebbe carta vincente prevenzione" Today.it

Gemmato: “Ritorno medico scolastico sarebbe carta vincente prevenzione” La Sicilia

Gemmato: “Sì alla reintroduzione del medico scolastico, importante promuovere stili di vita sani” Orizzonte Scuola

Stop al certificato medico a scuola in Toscana, anche dopo cinque giorni di assenza Tecnica della Scuola

TRIESTE - Dall’indebita percezione di contributi nel comparto agricolo alla distrazione di quelli pubblici dalle finalità previste. Ma anche danni subiti dal Servizio sanitario ...Tra i casi più significativi di cui si è occupata la Procura della Corte dei Conti in Fvg, c'è quello - andato a sentenza - di una impresa agricola che, percepiti illecitamente fondi per l'agricoltura ...