Medico: Cospito potrebbe aggravarsi di giorno in giorno (Di sabato 25 febbraio 2023) "Mi ha comunicato che da ieri ha sospeso gli integratori ed il fatto è stato confermato anche dal personale Medico di guardia oggi. Per quanto riguarda i parametri vitali sono sostanzialmente stabili, situazione sovrapponibile a quella della scorsa settimana". Così ha riferito il dottor Andrea Crosignani, che oggi ha visitato Alfredo Cospito nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, dove l'anarchico è ricoverato da due settimane.Secondo quanto spiegato Cospito si è alzato dal letto, ha camminato in modo autonomo fino ad avere un colloquio seduto in fondo alla cella con il Medico. "E' in una situazione di grave denutrizione, con atrofia muscolare diffusa", è stato riferito. Gli esami ematici mostrano un valore del potassio ancora nei limiti e di quello del sodio al di sotto della norma. "Lui ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 febbraio 2023) "Mi ha comunicato che da ieri ha sospeso gli integratori ed il fatto è stato confermato anche dal personaledi guardia oggi. Per quanto riguarda i parametri vitali sono sostanzialmente stabili, situazione sovrapponibile a quella della scorsa settimana". Così ha riferito il dottor Andrea Crosignani, che oggi ha visitato Alfredonel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, dove l'anarchico è ricoverato da due settimane.Secondo quanto spiegatosi è alzato dal letto, ha camminato in modo autonomo fino ad avere un colloquio seduto in fondo alla cella con il. "E' in una situazione di grave denutrizione, con atrofia muscolare diffusa", è stato riferito. Gli esami ematici mostrano un valore del potassio ancora nei limiti e di quello del sodio al di sotto della norma. "Lui ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Cospito, per il medico “denutrito può aggravarsi”. Lui dice che andrà 'fino in fondo con digiuno” - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Medico visita Cospito: 'è gravemente denutrito'. Lo ha comunicato al suo legale. 'Per ora tiene, ma potrebbe peggiorare d… - SkyTG24 : Cospito, per il medico “denutrito può aggravarsi”. Lui: “Vado fino in fondo con digiuno” - Agenzia_Ansa : Medico visita Cospito: 'è gravemente denutrito'. Lo ha comunicato al suo legale. 'Per ora tiene, ma potrebbe peggio… - fisco24_info : Medico visita Cospito 'è gravemente denutrito': Lo ha comunicato al suo legale. 'Per ora tiene, ma potrebbe peggior… -