‘Me metto er pigiama’, Alberto Sordi e la curiosità sulla pennichella (Di sabato 25 febbraio 2023) Nell’anno del centenario dalla sua nascita, Alberto Sordi è al centro di tantissime trasmissioni e iniziative in suo onore. Molti gli amici che in questo 2020 hanno voluto parlare di lui, proponendo al vasto pubblico aneddoti e ricordi. C’è un dettaglio, che forse non tutti conoscono, riportato da più di un amico e riguarda una precisa abitudine Alberto Sordi: quella di fare il riposino dopo pranzo, che tutti i romani chiamano “pennichella”. L’attore Enrico Bertolino – che lavorò con Sordi al film “Incontri proibiti” – ai microfoni di Oggi è un altro giorno ha raccontato: Avevo avuto qualche opportunità di parlare con lui, mi raccontava alcune cose. Mi disse che il pomeriggio andava a dormire, non c’era niente da fare: “Me metto er pigiama, a dormì vestiti ci vanno i ... Leggi su funweek (Di sabato 25 febbraio 2023) Nell’anno del centenario dalla sua nascita,è al centro di tantissime trasmissioni e iniziative in suo onore. Molti gli amici che in questo 2020 hanno voluto parlare di lui, proponendo al vasto pubblico aneddoti e ricordi. C’è un dettaglio, che forse non tutti conoscono, riportato da più di un amico e riguarda una precisa abitudine: quella di fare il riposino dopo pranzo, che tutti i romani chiamano “”. L’attore Enrico Bertolino – che lavorò conal film “Incontri proibiti” – ai microfoni di Oggi è un altro giorno ha raccontato: Avevo avuto qualche opportunità di parlare con lui, mi raccontava alcune cose. Mi disse che il pomeriggio andava a dormire, non c’era niente da fare: “Meer pigiama, a dormì vestiti ci vanno i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 123_Satoshi_123 : @alesparlatrade fanno parte del gioco, ci sono anche loro, anzi, senza di loro probabilmente non ci sarebbe la liqu… - pablo__liberal : @BungaBu72537413 @ugom65 @SergioTomat @ClaudioCiappei Lungi da me difendere Erdogan ma, avendo vissuto a Istanbul p… - unicornsblike_ : RT @Iperborea_: Oriana: Andrea e Davide sono due comodini di questa Casa e lo saranno fino alla fine, finché non escono. E spero sia presto… - Giux10401313 : RT @Iperborea_: Oriana: Andrea e Davide sono due comodini di questa Casa e lo saranno fino alla fine, finché non escono. E spero sia presto… - iaffigreen : RT @Iperborea_: Oriana: Andrea e Davide sono due comodini di questa Casa e lo saranno fino alla fine, finché non escono. E spero sia presto… -