Me Contro Te per la prima volta dal vivo: «Abbiamo pensato anche ai genitori!» (Di sabato 25 febbraio 2023) I Me Contro Te arrivano a Milano sabato 25 e domenica 26 febbraio al Mediolanum Forum con Me Contro Te, Il Tour 2023, la tournée prodotta e distribuita da vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com. «Il tour – dicono – nasce dall’idea di voler creare qualcosa che potesse permetterci di coinvolgere attivamente il pubblico. Infatti, per la prima volta, non ci vedranno attraverso lo schermo ma dal vivo». Dagli esordi con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, alla serie televisiva Like Me in onda su Disney Channel, ne hanno fatta di strada i Me Contro Te. Nel 2020, la coppia debutta sul grande schermo con il film Me Contro Te – Il Film: la vendetta del signor S, il primo di tre lungometraggi di ... Leggi su funweek (Di sabato 25 febbraio 2023) I MeTe arrivano a Milano sabato 25 e domenica 26 febbraio al Mediolanum Forum con MeTe, Il Tour 2023, la tournée prodotta e distribuita daConcerti. I biglietti sono disponibili suconcerti.com. «Il tour – dicono – nasce dall’idea di voler creare qualcosa che potesse permetterci di coinvolgere attivamente il pubblico. Infatti, per la, non ci vedranno attraverso lo schermo ma dal». Dagli esordi con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, alla serie televisiva Like Me in onda su Disney Channel, ne hanno fatta di strada i MeTe. Nel 2020, la coppia debutta sul grande schermo con il film MeTe – Il Film: la vendetta del signor S, il primo di tre lungometraggi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a… - la_kuzzo : Un ministro che tace contro il pestaggio squadrista fuori da un liceo e minaccia una preside per aver scritto cose,… - hankerXsupport : @serenasestili1 @LaEle010282 Sai quale è la verità che tu andrai contro H per partito preso (ho letto tutti i tuoi… - SoniaLaVera : RT @SusannaCeccardi: Il Pd vota sempre contro l’Italia! È successo con stop alle auto, Nutriscore, Bolkestein. Ho lavorato personalmente su… - CMarziane : RT @byoblu: Il voto dell'assemblea generale per il ritiro territoriale di Mosca vede 141 Paesi favorevoli. La maggior parte dell'umanità, p… -