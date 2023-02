Maxi rissa in aereo: a bordo scoppia l'inferno, volano pugni e schiaffi (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è scatenata sul volo LA-135 della Latam, diretto a Santiago de Chile da Antofagasta, la Maxi rissa finita con arresti e feriti. Secondo la prima ricostruzione, un gruppo di 15 persone visibilmente ubriache una volta salito a bordo ha cominciato a disturbare gli altri passeggeri. Inutile il tentativo delle hostess di sedare gli animi. #Bonus #Video #CHILE Antes de despegar, pasajeros alcoholizados provocan riña en vuelo LA-135 de LATAM Airlines. 4 heridos y 6 detenidos fueron remitidos en Aeropuerto de Santiago. pic.twitter.com/YJ0mtyYW0w — Buro Internacional de Prensa (@BipPress) February 23, 2023 Nel video diffuso sul web si vede il gruppo di ubriachi prendere a schiaffi e pugni il personale di bordo. La rissa è proseguita anche sulla pista ed è finita con ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è scatenata sul volo LA-135 della Latam, diretto a Santiago de Chile da Antofagasta, lafinita con arresti e feriti. Secondo la prima ricostruzione, un gruppo di 15 persone visibilmente ubriache una volta salito aha cominciato a disturbare gli altri passeggeri. Inutile il tentativo delle hostess di sedare gli animi. #Bonus #Video #CHILE Antes de despegar, pasajeros alcoholizados provocan riña en vuelo LA-135 de LATAM Airlines. 4 heridos y 6 detenidos fueron remitidos en Aeropuerto de Santiago. pic.twitter.com/YJ0mtyYW0w — Buro Internacional de Prensa (@BipPress) February 23, 2023 Nel video diffuso sul web si vede il gruppo di ubriachi prendere ail personale di. Laè proseguita anche sulla pista ed è finita con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Maxi rissa in aereo: a bordo scoppia l'inferno, volano pugni e schiaffi #25febbraio - ilseccoz : La scena è che Begby cerca la rissa perchè è il suo unico sballo... noi maxi siamo così, 'toxic', ma è uno status,… - flemmatic0 : @CarabatIl @PieroPelu Povero mongolo. Di un po', perché non ti togli quelle bucce di banana davanti agli occhi? Non… - PalermoToday : La maxi rissa in un pub di Termini con lanci di sedie e bottiglie: Daspo per cinque giovani - Nutizieri : Zona stazione, controlli straordinari dopo la maxi rissa: il punto sulla situazione | VIDEO -