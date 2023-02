Maurizio Valenzi | il sindaco rosso in un film

(Di sabato 25 febbraio 2023) «Ancora oggi, quando passo in via dei Fiorentini, mi batte di nuovo forte il cuore davanti al garage che ha preso il posto della storica sede del Pci vicino piazza L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fond_Valenzi : Questa studentessa si è laureata in Tunisia con una tesi su Maurizio Valenzi! Ad maiora Khøuløud Kharrat ?? -

Giannoli (Consiglio dei Garanti della Fondazione Lelio e Lisli Basso), Ilaria(Centro Studi Confronti e Fondazione Bruno Kessler), Pamela Harris (John Cabot University),Ambrosini (...Giannoli, Ilaria, Pamela Harris eAmbrosini. La giornata si concluderà con il panel "La laicità cercata nel quotidiano", a cura di Claudio Paravati, Tobia Zevi e Carla Fermariello. ...

Addio a Maurizio Costanzo - Rai Teche Rai Teche

Maurizio Valenzi quegli otto anni sindaco di Napoli La Stampa

L'editoriale di marzo | Cineteca Programmazione Cineteca Bologna

La giunta | Cineteca Programmazione Cineteca Bologna

«La Giunta» e il ruolo degli intellettuali negli anni di Valenzi Corriere del Mezzogiorno

"Pluralismo religioso, integralismi, democrazie". Questo il tema al centro del convegno in programma, a Roma, venerdì 17 (dalle 9.30 alle 16.30 presso la Sala della Chiesa Valdese in via Marianna Dion ...