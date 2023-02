Maurizio Costanzo, un pezzo di Storia della tv italiana (Di sabato 25 febbraio 2023) Con la scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni, se ne va un pezzo di Storia della televisione italiana; ma anche della Storia del costume, del cinema e dello spettacolo in generale. Con la scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni, se ne va un pezzo di Storia della televisione italiana. Ma anche della Storia del costume, del cinema e dello spettacolo in generale. Tante sono state infatti le anime del giornalista e conduttore, a volte anche contraddittorie, lungo una carriera iniziata presto e costellata da una tale densità di opere che è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Con la scomparsa di, avvenuta il 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni, se ne va unditelevisione; ma anchedel costume, del cinema e dello spettacolo in generale. Con la scomparsa di, avvenuta il 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni, se ne va unditelevisione. Ma anchedel costume, del cinema e dello spettacolo in generale. Tante sono state infatti le anime del giornalista e conduttore, a volte anche contraddittorie, lungo una carriera iniziata presto e costellata da una tale densità di opere che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - gattodattacco : RT @paranoiagirll: io comunque maurizio costanzo lo ricorderò per sempre per questo - infoitinterno : Marta Flavi racconta il matrimonio (e il divorzio) con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco eleg… -