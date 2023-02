Maurizio Costanzo, "tracollo in 12 giorni": cos'è successo in ospedale (Di sabato 25 febbraio 2023) Un tracollo rapido, imprevedibile, doloroso. Maurizio Costanzo ha passato gli ultimi 12 giorni alla clinica Paideia di Roma, dov'era stato ricoverato per una operazione al colon. L'intervento per togliere dei polipi era andato bene, ma il discorso ha avuto una evoluzione negativa. Secondo quanto riferisce un retroscena di Dagospia, il sistema immunitario di Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, "ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite". Un decorso purtroppo classico per chi, come il grande giornalista e padre dei talk televisivi italiani (prima con Bontà loro in Rai, quindi con il leggendario Maurizio Costanzo Show su Canale 5) ha dovuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Unrapido, imprevedibile, doloroso.ha passato gli ultimi 12alla clinica Paideia di Roma, dov'era stato ricoverato per una operazione al colon. L'intervento per togliere dei polipi era andato bene, ma il discorso ha avuto una evoluzione negativa. Secondo quanto riferisce un retroscena di Dagospia, il sistema immunitario di, scomparso ieri a 84 anni, "ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite". Un decorso purtroppo classico per chi, come il grande giornalista e padre dei talk televisivi italiani (prima con Bontà loro in Rai, quindi con il leggendarioShow su Canale 5) ha dovuto ...

