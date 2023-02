Maurizio Costanzo | tanti peana | nessuno fuori dal coro

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023) –se n’è andato, dando il via aldeia un personaggio che ha dato tanto, forse fin troppo, alla televisione, a come farla per avere successo. Tutti suoi amici fedeli,che si sia lagnato di qualche cattivo trattamento subìto da re dei salotti televisivi. Quando muore qualcuno, noto o non noto, tutti ne parlano bene, dimenticando parecchie cose. Ricordo un coccodrillo di Nino Tripodi sul Secolo d’Italia dedicato a Ungaretti. Cominciava così: Finalmente! Questo vecchio non voleva mai morire! E giù congiudizi negativi e attacchi al fascista divenuto in fretta antifascista. Se avesse ragione oppure torto Tripodi a scrivere quelle cose non so. So però che fu l’unico a cantaredal. (Ard)