Maurizio Costanzo Show | In ordine alfabetico | Vittorio Gassman | Alberto Sordi e Monica Vitti

Leggi su tpi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Questa sera, 25 febbraio 2023, su Canale 5 in prima serata per omaggiare il ricordo di, scomparso ieri a 84 anni, va in onda una storica puntata del suo, con in studio ospiti tre dei più grandi attori di sempre:. Per questo motivo non va in onda l’appuntamento del sabato sera con C’è posta per te. Oggi d’altronde si è aperta al camera ardente con Maria De Filippi molto commossa insieme al figlio Gabriele, per cui C’è posta per te non andrà in onda, così come Amici domani. Oggi la prima serata di Canale 5 sarà dedicata a due eventi “speciali e indimenticabili”, che sono state ideate proprio dal giornalista e conduttore scomparso ieri all’età ...