Maurizio Costanzo scoprì Paolo Villaggio: "mi fecero vedere a teatro uno strano impiegato" Tanti i ricordi di Maurizio Costanzo. Questo è di Aldo Cazzullo per il Corsera, si sofferma anche sul suo essere un inarrivabile talent-scout. Il Costanzo Show all'inizio era settimanale, su Rete 4. Berlusconi comprò tutto con lui dentro. Lo chiamò a Portofino, c'era pure Freccero, e disse: d'ora in poi lo facciamo tutti i giorni. Primi ospiti Eva Robin's, che si chiama in realtà Roberto Coatti – «dissi che era come le carte da gioco: metà uomo, metà donna» – e Paolo Villaggio, che Maurizio raccontava di aver scoperto anni prima: «A Genova mi suggerirono di andare in un teatro di piazza Marsala, dove si esibiva uno strano impiegato. Era Villaggio. Uscimmo a cena e firmammo il contratto su un tovagliolo del ristorante.

