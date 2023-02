Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente in Campidoglio: lunedì i funerali solenni a Roma (Di sabato 25 febbraio 2023) L'ultimo addio a Maurizio Costanzo si terrà lunedì 27 febbraio, con i funerali solenni alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. A deciderlo, il ministro della Cultura Gennaro ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) L'ultimo addio asi terrà27 febbraio, con ialle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a. A deciderlo, il ministro della Cultura Gennaro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - DaniloBatresi : RT @belfiore_ale: In ricordo di Maurizio Costanzo… #MaurizioCostanzo #CiaoMaurizio @Fiorello - Mhauro : RT @lvogruppo: Maurizio Costanzo contro i no vax: “andate via dall’Italia i Medici No Vax devono essere subito cacciati” Che cosa gli direi… -