Il feretro diviene portato in Campidoglio per la camera ardente che sarà aperta sabato e domenica prima dei funerali di lunedì che si terranno a Roma alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti in ...Mara Venier e Pierluigi Diaco sono arrivati alla camera ardente perallestita in Campidoglio, a Roma. Visibilmente commossi i due conduttori, in particolare Diaco, accompagnato dal marito Alessio Orsingher, che in lacrime si è chinato sul feretro. ...

Il feretro di Maurizio Costanzo è arrivato in Campidoglio Agenzia ANSA

Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente in Campidoglio: in centinaia per l'ultimo saluto al re del talk show TGCOM

Maria De Filippi scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo: non se lo aspettava Corriere della Sera

È morto Maurizio Costanzo, Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi: "Non ci credo, devo darti una brutta notizia" La7

Marta Flavi racconta il matrimonio (e il divorzio) con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante» Open

Ha lavorato fino all’ultimo Maurizio Costanzo, impegnato a preparare la puntata successiva del suo storico talk, le partecipazioni nelle trasmissioni radio e le varie rubriche che curava su diversi ...La morte del giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha provocato uno stravolgimento nella routine del palinsesto Mediaset del weekend. In segno di rispetto per il lutto ...