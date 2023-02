Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - ProfgioGa : RT @SalvoLaRosatv: Ero molto emozionato, e si vede. Ho fatto migliaia di interviste ma in quel momento stavo intervistando il più bravo di… - EremitaStefano : @Giusy37141668 @trashastrale antonella fiordalisi ha ucciso la madre maurizio costanzo è morto a coltellate ora la… -

Centinaia di persone stanno sfilando alla camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l'ultimo saluto a, scomparso ieri all'età di 84 anni. Questa mattina all'arrivo del feretro in Campidoglio era presente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, il regista ...Di roberto.naccarella - 25/02/2023 Stando alle indiscrezioni sembra che la conduttrice televisiva non si aspettasse affatto questo epilogo così tragico. La morte di, venuto a mancare all'età di 84 anni, ha suscitato profonda commozione nel mondo del giornalismo e della televisione. In tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio, ...

Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente a Roma | Gualtieri: "Un gigante della cultura e del giornalismo" TGCOM

Il lungo addio a Maurizio Costanzo, c'è Maria De Filippi con il figlio Agenzia ANSA

Addio a Maurizio Costanzo. Aperta la camera ardente in Campidoglio - Bellocchio: “Uomo di grande coraggio” - Bellocchio: “Uomo di grande coraggio” RaiNews

Maria De Filippi scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo: non se lo aspettava Corriere della Sera

È morto Maurizio Costanzo, Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi: "Non ci credo, devo darti una brutta notizia" La7

Maria De Filippi e il figlio Gabriele in camera ardente al Campidoglio. Ecco le immagini. (Alexander Jakhnagiev) ...Così il governatore in merito al discusso ddl approvato dal governo. “Non faremo barricata. Testo notevolmente modificato rispetto alla prima bozza. Ho incontrato il ministro Calderoli e ho anticipato ...