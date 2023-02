Maurizio Costanzo, oggi e domani la Camera ardente al Campidoglio | FOTO E VIDEO (Di sabato 25 febbraio 2023) Camera ardente di Costanzo in Campidoglio: è allestita oggi, sabato 25 febbraio 2023, e domani, domenica 26 febbraio, presso la Sala della Protomoteca (ingresso dal Portico del Vignola). Gli orari di apertura al pubblico sono: oggi dalle 10.30 alle 18 e domani dalle 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). I funerali si ... Maurizio Costanzo, oggi e domani la Camera ardente al Campidoglio FOTO E VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023)diin: è allestita, sabato 25 febbraio 2023, e, domenica 26 febbraio, presso la Sala della Protomoteca (ingresso dal Portico del Vignola). Gli orari di apertura al pubblico sono:dalle 10.30 alle 18 edalle 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). I funerali si ...laalTAG24.

