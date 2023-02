Maurizio Costanzo morto | Mediaset cambia la programmazione | tutte le variazioni nel palinsesto di Canale 5

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) La morte diportaa rivedere il. Dopo le prime modifiche alladella giornata di ieri, anche per oggi, sabato 25 febbraio, e domani l’azienda di Cologno Monzese dedica ampio spazio al ricordo del giornalista scomparso all’età di 84 anni. LE MODIFICHE ALDI SABATO 25 FEBBRAIO – La prima serata del 25 febbraio vede C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi, cedere il posto alla riproposizione di due serate speciali inventate da. La prima, In ordine alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, I tre tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da...