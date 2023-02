Maurizio Costanzo, Maria De Filippi scioccata. Assente all’apertura della camera ardente (Di sabato 25 febbraio 2023) Una morte che è giunta inaspettata quella di Maurizio Costanzo e che avrebbe scioccato la sua compagna di vita e moglie da tanti anni Maria De Filippi. all’apertura della camera ardente, che resterà accessibile per due giorni, c’erano i due figli maggiori di Maurizio Costanzo: Camilla e Saverio e la ex moglie Flaminia Morandi, ma non la conduttrice e nemmeno Gabriele, il figlio che ha adottato insieme a Costanzo. Morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non se lo aspettava all’apertura della camera ardente presenti i due figli maggiori di Maurizio ... Leggi su dilei (Di sabato 25 febbraio 2023) Una morte che è giunta inaspettata quella die che avrebbe scioccato la sua compagna di vita e moglie da tanti anniDe, che resterà accessibile per due giorni, c’erano i due figli maggiori di: Camilla e Saverio e la ex moglie Flaminia Morandi, ma non la conduttrice e nemmeno Gabriele, il figlio che ha adottato insieme a. Morte diDenon se lo aspettavapresenti i due figli maggiori di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - Italian : Il feretro di Maurizio Costanzo è arrivato in Campidoglio - don_floriano : RT @fabius10scudi: «Coronavirus, Maurizio Costanzo: “Ai no vax dico: andate via dall’Italia, non ci rompete le scatole!”» E ora che ti tro… -