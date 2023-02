Maurizio Costanzo: l’operazione al colon, la preghiera con l’amico, l’ultima visita di Maria (Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri pomeriggio, a “La vita in diretta”, Alberto Matano ha ricordato Maurizio Costanzo ospitando, tra gli altri, Claudio Lippi, Paola Barale e Massimo Lopez che hanno condiviso con il giornalista e conduttore l’esperienza di “Buona Domenica”. Alberto Matano: “Gli dobbiamo tantissimo” “Tutti noi siamo molti affezionati a Maurizio Costanzo – ha detto il conduttore in apertura di puntata – Ogni suo tocco unico è entrato sempre nelle nostre case. Ci ha fatto riflettere, ci ha divertito, ci ha emozionato, ci ha informato, ci ha insegnato a farci delle domande e a fare delle domande. Per questo, noi che siamo il suo pubblico gli dobbiamo moltissimo. Oggi vogliamo ricordare tutto quello che ci ha insegnato e tutto quello che ci lascia. Ma prima di tutto io con tanta emozione voglio mandare un abbraccio ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri pomeriggio, a “La vita in diretta”, Alberto Matano ha ricordatoospitando, tra gli altri, Claudio Lippi, Paola Barale e Massimo Lopez che hanno condiviso con il giornalista e conduttore l’esperienza di “Buona Domenica”. Alberto Matano: “Gli dobbiamo tantissimo” “Tutti noi siamo molti affezionati a– ha detto il conduttore in apertura di puntata – Ogni suo tocco unico è entrato sempre nelle nostre case. Ci ha fatto riflettere, ci ha divertito, ci ha emozionato, ci ha informato, ci ha insegnato a farci delle domande e a fare delle domande. Per questo, noi che siamo il suo pubblico gli dobbiamo moltissimo. Oggi vogliamo ricordare tutto quello che ci ha insegnato e tutto quello che ci lascia. Ma prima di tutto io con tanta emozione voglio mandare un abbraccio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - Marty_Loca80 : 3 agosto 1959, Maurizio Costanzo intervista Antonio De Curtis in arte Totò #MaurizioCostanzo - Ilamaiunagioia : RT @Agenzia_Ansa: Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maurizio s… -