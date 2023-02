Maurizio Costanzo | Lino Banfi ricorda anche la moglie | “Da galantuomo avrà detto ‘Lucia | vado dopo di te' ”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - Poldark62723887 : @jdbmyeverythjng Vero , ma confortati al pensiero che sono arcimiliardari solo x essere entrati nella vita di Mauri… - StivalDaniele : RT @M25016096: Maurizio Costanzo e Piero Angela erano due gran massoni, e fieri sostenitori di lockdown, mascherine e obblighi vaccinali. D… -

La scomparsa diè arrivata pochi giorni dopo quella di sua moglie Lucia Zagaria . Presente alla camera ardente del popolare volto tv, Lino Banfi ha usato come sempre parole al miele, toccanti ed ...Il cantante ha lavorato nove anni cona Buona ...

L'addio a Maurizio Costanzo, commozione alla camera ardente Agenzia ANSA

Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente a Roma | Gualtieri: "Un gigante della cultura e del giornalismo" TGCOM

Lino Banfi su Maurizio Costanzo: Adesso sarà insieme a mia moglie Lucia morta tre giorni fa Fanpage.it

Maurizio Costanzo: i matrimoni, le mogli e i figli Adnkronos

Il musicista e comico televisivo, spalla di Paolo Bonolis, era molto legato a Maurizio Costanzo, che si è spento nelle scorse ore all'età di 84 anni. La… Leggi ...Perché C'è posta per te stasera non va in onda: il motivo. Oggi, 25 febbraio 2023, su Canale 5 per la morte di Maurizio Costanzo ...