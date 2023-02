Maurizio Costanzo, l’ex moglie Marta Flavi: “Ci siamo amati contro tanti pregiudizi, ma non andrò al funerale” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto”. Marta Flavi parla così di Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio all’età di 84 anni. Flavi è stata la terza moglie del giornalista, ma il loro matrimonio, celebrato nel 1989, è durato solo 1 anno e non è finito nel migliore dei modi. C’è stata infatti una separazione “lunga e dolorosa” di 4 anni: “Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi” spiega al Corriere della Sera. La conduttrice di Agenzia matrimoniale si dice “sconvolta” dalla notizia della morte di Costanzo: “È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella”. A conquistarla è stata “la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ciscannati, ma il tempo calma tutto”.parla così di, venuto a mancare il 24 febbraio all’età di 84 anni.è stata la terzadel giornalista, ma il loro matrimonio, celebrato nel 1989, è durato solo 1 anno e non è finito nel migliore dei modi. C’è stata infatti una separazione “lunga e dolorosa” di 4 anni: “Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi” spiega al Corriere della Sera. La conduttrice di Agenzia matrimoniale si dice “sconvolta” dalla notizia della morte di: “È stato un uomo importante, ci, anche. Io ero giovane e bella”. A conquistarla è stata “la sua ...

