Maurizio Costanzo, le "sue" scoperte da Sgarbi a Mastandrea (Di sabato 25 febbraio 2023) Attori, cantanti, comici, personaggi della cultura, persino politici, in cinquant'anni di televisione sono innumerevoli i protagonisti del mondo dello spettacolo e dintorni scoperti, lanciati o che hanno accresciuto la loro popolarità grazie a Maurizio Costanzo.Sicuramente grazie alle telecamere del Costanzo Show ha affermato la sua popolarità negli anni '80 anche un critico d'arte, poi divenuto politico, come Vittorio Sgarbi. E tornando indietro nel tempo, ben prima del «Costanzo Show» ma a «Bontà loro» andò a raccontare i suoi primi libri anche quello che allora era un ingegnere con la passione per la scrittura: Luciano De Crescenzo. Anche lo stesso Fiorello deve molto della sua ascesa alla stima che aveva di lui Maurizio Costanzo che più volte lo paragonò ai grandi ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Attori, cantanti, comici, personaggi della cultura, persino politici, in cinquant'anni di televisione sono innumerevoli i protagonisti del mondo dello spettacolo e dintorni scoperti, lanciati o che hanno accresciuto la loro popolarità grazie a.Sicuramente grazie alle telecamere delShow ha affermato la sua popolarità negli anni '80 anche un critico d'arte, poi divenuto politico, come Vittorio. E tornando indietro nel tempo, ben prima del «Show» ma a «Bontà loro» andò a raccontare i suoi primi libri anche quello che allora era un ingegnere con la passione per la scrittura: Luciano De Crescenzo. Anche lo stesso Fiorello deve molto della sua ascesa alla stima che aveva di luiche più volte lo paragonò ai grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - lauragilli65 : RT @ass_coscioni: Ci uniamo al dolore delle persone più vicine a Maurizio Costanzo. Non dimenticheremo il suo impegno, fin da quando era ra… - gattodattacco : RT @paranoiagirll: io comunque maurizio costanzo lo ricorderò per sempre per questo -