Maurizio Costanzo, le lacrime di Pierluigi Diaco: “È stato sempre con me in 30 anni, ha sposato me e mio marito. Era il mio confidente” (Di sabato 25 febbraio 2023) “È stato tutto nella mia vita, l’ho conosciuto che avevo 15 anni. È stato un alleato, un maestro, un papà”. Così un commosso Pierluigi Diaco, accompagnato da Mara Venier alla camera ardente di Maurizio Costanzo questa mattina in Campidoglio a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ètutto nella mia vita, l’ho conosciuto che avevo 15. Èun alleato, un maestro, un papà”. Così un commosso, accompagnato da Mara Venier alla camera ardente diquesta mattina in Campidoglio a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - _fiorucci : RT @GucciPatrizia: E poi sono stata circa due volte anni fa a Maurizio Costanzo Show - ilfattovideo : Maurizio Costanzo, le lacrime di Pierluigi Diaco: “È stato sempre con me in 30 anni, ha sposato me e mio marito. Er… -