Maurizio Costanzo, la malattia e il ricovero: gli ultimi giorni in clinica e lo choc di Maria De Filippi, che non se lo aspettava (Di sabato 25 febbraio 2023) Del ricovero sapevano in pochissimi. La famiglia, ovviamente, e qualche addetto ai lavori. Ma che le condizioni di Maurizio Costanzo, morto venerdì mattina a 84 anni, potessero degenerare... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 febbraio 2023) Delsapevano in pochissimi. La famiglia, ovviamente, e qualche addetto ai lavori. Ma che le condizioni di, morto venerdì mattina a 84 anni, potessero degenerare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - bbbbaires : RT @JamesLucasIT: Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone http… - leggoit : Maurizio Costanzo, aperta la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali in piazza del Popolo -